Персонал комплекса Bora Bora Beach Club не сразу вызвал спасателей. Они пытались сами бороться с огнем, отмечают СМИ.

В Киеве на Гидропарке произошло возгорание пляжного комплекса на острове Долобецкий. Об этом сообщает ГСЧС в субботу, 14 сентября.

Предварительно, пострадавших и погибших в результате пожара нет.

"В 17:08 на острове Долобецкий Днепровского района Киева в одноэтажном здании клуба возник пожар на площади около 500 м. кв. Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 51 человек личного состава и девять единиц техники", – говорится в сообщении.

В свою очередь Информатор сообщает, что загорелся комплекс Bora Bora Beach Club. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Утверждается, что горел весь комплекс – здание клуба, деревянный настил, пляж. Кроме того, огонь перекинулся на деревья из-за ветра.

"Также одна из причин такой большой площади пожара это то, что персонал не сразу вызвал спасателей, они пытались сами бороться с огнем. Причины возгорания пока неизвестны, после полной ликвидации пожара их будут выяснять эксперты", – пишет издание.

Около 18:40 в ГСЧС заявили, что пожар ликвидирован.

Cмотрите фотогалерею: В киевском Гидропарке сгорел пляжный комплекс

Накануне в Киеве произошел пожар в супермаркете Ашан в торгово-развлекательном центре Ocean Plaza. Там загорелась печь в отделе с хлебо-булочными изделиями. Работники супермаркета потушили возгорание при помощи огнетушителей. Всех посетителей супермаркета эвакуировали.

Ранее на этой неделе из-за сжигания травы под Киевом сгорели три дома и пять авто.

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