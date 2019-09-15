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В Киеве проходит Марш за права животных

Комментариев: 2
Также акция стартовала и в других городах.
Акция проходит и в других городах
Акция проходит и в других городах
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По инициативе гуманистического движения UAnimals марш одновременно пройдет в 24 городах страны: от Львова и Тернополя в Харьков, Северодонецка и Краматорска.

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В центре Киева собрались тысячи зоозащитников и просто небезразличных к судьбе четверолапых друзей. Люди выступают за гуманное отношение и помощь бродячим животным, а также запрет на эксплуатацию живых существ в цирках и для фото. 

В парк Шевченко люди пришли вместе со своими любимцами. Об этом сообщает Информатор с места проведения марша. Люди идут по Киеву с лозунгом «Защита слабых — дело сильных».

В 13:00 марш выдвинулся по центральными улицам столицы.

Также на марше были и те, кто пришел с детьми. Люди это объясняют тем, что хотят привить уважение к животным к своим детям с детства.

Напомним, также впервые в истории зоозащитная акция состоялась в Антарктиде - на станции Вернадского.

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Теги: защита животных, Марш
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Комментариев (2)
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haarp    15.09.2019, 13:50
Оценка:  -1
haarp
за права граждан не положено , так хоть за права животных
Кайдаш    15.09.2019, 13:53
Оценка:  0
Кайдаш
Кто тебя, казла, обидел? ))))
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