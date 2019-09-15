В Киеве проходит Марш за права животных

Также акция стартовала и в других городах.

Акция проходит и в других городах facebook.com

По инициативе гуманистического движения UAnimals марш одновременно пройдет в 24 городах страны: от Львова и Тернополя в Харьков, Северодонецка и Краматорска.

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В центре Киева собрались тысячи зоозащитников и просто небезразличных к судьбе четверолапых друзей. Люди выступают за гуманное отношение и помощь бродячим животным, а также запрет на эксплуатацию живых существ в цирках и для фото.

В парк Шевченко люди пришли вместе со своими любимцами. Об этом сообщает Информатор с места проведения марша. Люди идут по Киеву с лозунгом «Защита слабых — дело сильных».

В 13:00 марш выдвинулся по центральными улицам столицы.

Также на марше были и те, кто пришел с детьми. Люди это объясняют тем, что хотят привить уважение к животным к своим детям с детства.

Напомним, также впервые в истории зоозащитная акция состоялась в Антарктиде - на станции Вернадского.