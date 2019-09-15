Слуги народа предлагают отменить должность мэра Киева

Также хотят упразднить должности глав обладминистраций.

В новой редакции закона о столице вообще может не быть должности главы КГГА. Об этом заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил в интервью изданию "Левый берег".

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По словам Корниенко, вместо глав областных государственных администраций планируют ввести институт префектов.

"Возможно, в новой редакции закона о столице такой позиции как глава КГГА вообще не будет. Понятно, что сейчас она есть в Конституции, но в тех изменениях, которые мы планируем в целом по децентрализации, не будет глав ОГА", - заявил он.

На вопрос, "тогда зачем вся эта история с увольнением Кличко с должности КГГА в принципе нужна", он ответил: "Это право президента".

Выборы мэра Киева и депутатов Киеврады могут состояться после завершения децентрализации. Об этом заявил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью lb.ua.

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Так, отвечая на вопрос, возможно ли проведение местных выборов в Киеве после принятия парламентом закона "О столице", Корниенко ответил, что логично было бы проводить выборы после завершения общей децентрализации.

"Логично, чтобы так было. Но будут ли выборы сразу после принятия закона "О столице", еще надо смотреть. Есть логика всеобщей децентрализации, и она тоже должна завершиться первыми местными выборами", - отметил заместитель главы фракции "Слуга народа".

Напомним, ранее сообщалось, что Кличко намерен досрочно распустить Киевсовет.