В Киеве прошел ежегодный Марш за животных
В Киеве участники Всеукраинского марша за животных прошли от парка Шевченко до здания Верховной Рады. Одновременно марш прошел еще 24 городах Украины. Об этом сообщает Громадское в воскресенье, 15 сентября.
Гуманистическое движение UAnimals проводит такую акцию уже в третий раз. Участники марша требуют запретить использование животных в цирках, дельфинариях и для фотоуслуг, отказаться от создания и функционирования притравочних станций, пушных ферм и использования живых животных для тестирования косметики.
Активисты также требуют развивать центры реабилитации для содержания животных, пострадавших от людей, создать зоополицию и ввести наказание за жестокое обращение с животными.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве прошел ежегодный Марш за животных
Одно из требований - внести диких животных естественного ареала Украины, находящихся на грани исчезновения, в Красную книгу Украины.
Люди пришли на марш со своими домашними любимцами. Впрочем организаторы отмечают, что проблема гуманного отношения к животным касается всех.
Участники вышли с плакатами "Становись веганом ради животных", "Мы идем, потому что они не могут себя защитить" и "Нет тестированию на животных". После сбора подписей под требованиями, участники отправились в Верховную Раду.
Напомним, что ранее экологи и евродепутаты требуют запретить трофейную охоту.
Также сообщалось, что на Луганщине осудили мужчину за жестокое обращение с собакой.
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