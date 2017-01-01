В Киеве загрязнение воздуха превысило норму

Замеры воздуха показали превышение содержания пыли, диоксида серы, оксида азота и формальдегида.

Замеры воздуха в Киеве показали превышение содержания пыли, диоксида серы, оксида азота и формальдегида. О загрязнении воздуха сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, превышение нормы зафиксировали 13 сентября.

Так, концентрация пыли составляла 0,10-0,20 мг/м.куб при максимально допустимой норме в 0,15. Концентрация диоксида серы колебалась от 0,018 до 0,126, тогда как допустимая норма - 0,50.

Показатель формальдегида - 0,003-0,015 при норме в 0,003. Превышена норма и оксида азота - 0,04-0,36 при допустимом показателе 0,04. Оксид углерода остался в пределах нормы.

Ранее в Киевской городской госадминистрации заявили, что на загрязнение воздуха влияет большое количество пожаров близ города.

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