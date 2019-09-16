В Киеве задержали банду грабителей

Преступникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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В столице задержали группу мужчин, которые подозреваются в ограблении ряда заведений.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Так 15 сентября сигнал о разбойном нападении поступил на спецлинию 102. Кассир заведения, расположенного на проспекте Тычины, сообщила, что в помещение ворвались четверо неизвестных с металлическими битами, избили имущество и забрали 4 тыс. грн выручки.

Через 2:00 оперативный очередной части получил аналогичное сообщение. Сотрудница заведения на бульваре Русановском заявила о том, что несколько незнакомцев повредили в помещении имущество и забрали из кассы около 7 тыс. грн.

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Пострадавшие оказали полицейским приметы нападавших, а впоследствии правоохранители установили, что действовала одна группа. Злоумышленники передвигались иномаркой, а затем соответствующие ориентировки разослали всем патрулям.

Автомобиль полицейские обнаружили на Броварском проспекте. Когда его остановили, то в салоне находились все фигуранты, которые в дальнейшем узнали пострадавшие.

Мужчин задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины

Как сообщалось, в Голосеево хозяин горевшего дома стрелял по пожарным из “нагана“.

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