В Киеве полицейский отстреливался от хулиганов

Шумная компания напала на спецназовца, который попросил их быть потише.

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В ночь на понедельник, 16 сентября, трое мужчин напали на полицейского в Дарницком районе Киева. В целях самообороны сотрудник полиции вынужден был применить травматическое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

Как указано в сообщении, агрессивное поведение преступников стало реакцией на замечание, которое им сделал полицейский:

Около часа ночи сотрудник полка полиции особого назначения №2 после несения службы возвращался домой. Во дворе дома он услышал громкую музыку и брань - так «отдыхала» компания молодых людей. Полицейский подошел к ним, представился и показал служебное удостоверение. Затем попросил их вести себя тише и прекратить нарушать общественный порядок, - рассказали в пресс-службе полиции.

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В ответ на замечание один из мужчин начал с полицейским спор, а второй ударил его по голове и брызнул в лицо газом. После этого травмированный спецназовец достал травматический пистолет, выстрелил сначала вверх, а потом в ногу одному из нападавших.

После этого трое молодчиков из компании набросились на полицейского и начали его избивать. В это время из магазина во дворе дома выбежали охранники и вмешались в ситуацию. Полицию и “скорую“ вызвала одна из девушек, которая была в компании правонарушителей.

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Пострадавших госпитализировали. У полицейского обнаружили многочисленные гематомы и травмы тела, а также два сломанных ребра. Сейчас он проходит дополнительные медицинские обследования. Мужчина, получивший огнестрельное ранение ноги, находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Трех мужчин, которые били полицейского, задержали, с ними общаются следователи.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) УК. Задержанным грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, В Голосеево хозяин горевшего дома стрелял по пожарным из “нагана“. Позже он заявил, что не узнал спасателей.

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