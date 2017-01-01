КГГА запретила въезд в город грузовиков по утрам

Так городские власти намерены бороться с пробками и загрязнением воздуха.

Грузовики не смогут заезжать в Киев по утрам depositphotos.com

В связи с высоким уровнем загрязнения воздуха городские власти Киева решили ограничить въезд в город грузовых автомобилей. Об этом сообщает официальный портал Киева.

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Постоянная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА постановила, что, начиная с четверга, 19 сентября, в период с 7 до 10 часов утра въезд грузового транспорта в Киев со стороны Борисполя будет ограничен. Ограничение будет действовать на постоянной основе.

Таким способом городские власти надеются уменьшить негативное влияние транспорта на состояние воздуха и разгрузить дорожное движение. Необходимость в таком решении возникла в связи с большим количеством пожаров вблизи столицы, создающих почти постоянную дымовую завесу над городом, особенно на левом берегу столицы.

Напомним, в Киеве загрязнение воздуха превысило норму. Замеры воздуха показали превышение содержания пыли, диоксида серы, оксида азота и формальдегида.

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