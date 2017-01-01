В Киев ограничат въезд грузового транспорта

Въезд грузового транспорта в столицу ограничат со стороны Борисполя с 19 сентября каждое утро.

С четверга, 19 сентября, в Киев со стороны Борисполя ограничат въезд грузового транспорта в связи с увеличением количества вредных веществ в воздухе. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как сообщается, такое решение принято на заседании постоянной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"С 19 сентября каждое утро с 7:00 до 10:00 въезд грузового транспорта в Киев со стороны Борисполя ограничат, чтобы уменьшить негативное влияние транспорта на состояние воздуха и разгрузить движение", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ограничения на въезд будут действовать на постоянной основе.

Напомним, в Киеве до 31 августа частично ограничили движение на Южном мосту. Ремонтные работы будут проводиться на эстакаде в направлении левого берега – ориентировочно 400 метров после Выдубичей.

Также в Киеве ограничивали движение фур из-за жары в период с 11:00 до 18:00.

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