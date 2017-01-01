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В Киеве горит парк Дружбы народов

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Мощный пожар вспыхнул в парке Дружбы народов. Языки пламени видно даже из окон домов на Оболони.

В столичном парке Дружбы народов вечером 16 сентября вспыхнул мощный пожар. Об этом сообщил на своей странице в Facebook бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"Прямо сейчас вижу с балкона, как в парке Дружбы народов, судя по всему, начинается мощный пожар, а судя из серьезного ветра, который сейчас гуляет вдоль Днепра, этот пожар может перейти на всю территорию парка", - отметил он.
 
На опубликованном видео видно мощное пламя. По словам Туки, за 15 минут наблюдения объем пожара увеличился как минимум в три раза. Экс-чиновник вызвал пожарных.



Напомним, ранее в киевском Гидропарке сгорел пляжный комплекс. Кроме того, из-за сжигания травы под Киевом сгорели три дома и пять автомобилей.

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Теги: Киев, видео, парк, пожар, Парк Дружбы народов
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Источник: korrespondent.net

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