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Дом Гонтаревой под Киевом подожгли со всех сторон - ГСЧС

Комментариев: 4
К счастью, обошлось без жертв.
Обстоятельства выясняют работники правоохранительных органов
Обстоятельства выясняют работники правоохранительных органов
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В результате пожара в доме экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, который произошел под Киевом в поселке Гореничи, никто не пострадал.

Об этом сообщает “112 Украина“ со ссылкой на пресс-секретаря ГосЧС в Киевской области Викторию Рубан.

“По предварительным данным пострадавших в результате пожара нет, охранник, скажем так, не пострадал, но это окончательно будет еще выясняться“, - заявила Рубан.

По ее словам, работники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента. Уже известно, что очаги возгорания находились в разных местах.

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“Обстоятельства выясняют работники правоохранительных органов. Пока известно, что нам поступило сообщение - в 03.13. На месте ликвидации пожара работали 6 единиц нашей техники и 1 единица вспомогательной техники. Ну, огнем поврежден практически весь дом, потому что, скажем так, очаги возгорания находились в разных местах. Относительно окончательной причины пожара, всех иных обстоятельств - на месте работает следственно-оперативная группа, она уже занимается выяснением обстоятельств“, - заявила Рубан.

Как сообщалось, в ночь на 17 сентября под Киевом сожгли дом экс-главы НБУ Гонтаревой.

6 сентября, экс-главу НБУ Валерию Гонтареву, которая несколько дней назад сообщила, что попала в аварию в Великобритании, уличили в обмане.

Ранее она обвинила Коломойского, что он ей угрожал и заявила, что поджог авто ее сына в Киеве и наезд на нее автомобиля в Лондоне - звенья одной цепи, якобы ей угрожают.

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Теги: поджог, Гонтарева, НБУ, ГСЧС
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Комментариев (4)
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Света    17.09.2019, 11:01
Оценка:  -1
Света
С тем, сколько она отмыла на обвале гривны и для получения убежища за границей для себя и семьи, можно и дом с машиной собственноручно сжечь.
IrenaSH    17.09.2019, 10:48
Оценка:  -1
IrenaSH
Коломойский поджигал с 4-х сторон, охранник стоял на шухере
Николай510    17.09.2019, 10:32
Оценка:  0
Николай510
ну и слава богу!
i-dundel    17.09.2019, 10:25
Оценка:  +2
i-dundel
Начало дня хорошее
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