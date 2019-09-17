Дом Гонтаревой под Киевом подожгли со всех сторон - ГСЧС

К счастью, обошлось без жертв.

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В результате пожара в доме экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, который произошел под Киевом в поселке Гореничи, никто не пострадал.

Об этом сообщает “112 Украина“ со ссылкой на пресс-секретаря ГосЧС в Киевской области Викторию Рубан.

“По предварительным данным пострадавших в результате пожара нет, охранник, скажем так, не пострадал, но это окончательно будет еще выясняться“, - заявила Рубан.

По ее словам, работники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента. Уже известно, что очаги возгорания находились в разных местах.

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“Обстоятельства выясняют работники правоохранительных органов. Пока известно, что нам поступило сообщение - в 03.13. На месте ликвидации пожара работали 6 единиц нашей техники и 1 единица вспомогательной техники. Ну, огнем поврежден практически весь дом, потому что, скажем так, очаги возгорания находились в разных местах. Относительно окончательной причины пожара, всех иных обстоятельств - на месте работает следственно-оперативная группа, она уже занимается выяснением обстоятельств“, - заявила Рубан.

Как сообщалось, в ночь на 17 сентября под Киевом сожгли дом экс-главы НБУ Гонтаревой.

6 сентября, экс-главу НБУ Валерию Гонтареву, которая несколько дней назад сообщила, что попала в аварию в Великобритании, уличили в обмане.

Ранее она обвинила Коломойского, что он ей угрожал и заявила, что поджог авто ее сына в Киеве и наезд на нее автомобиля в Лондоне - звенья одной цепи, якобы ей угрожают.

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