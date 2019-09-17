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В Киеве 14-летний экстримал получил открытый перелом двух ног

Комментариев: 3
Парень сорвался с крыши трехэтажного дома.
Пострадавшего госпитализировали в Охматдет
Пострадавшего госпитализировали в Охматдет
kiev.informator.ua

 

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В Дарницком районе Киева на улице Урловской, 22, 14-летний парень сорвался с крыши трехэтажного здания. На помощь пострадавшему были направлены экстренные службы города. 

Об этом сообщает “Информатор“.

Прибывшие на вызов полицейские обнаружили, что на козырьке цокольного этажа лежит парень. Патрульные сами сняли подростка с козырька и передали его медикам. После оказания первой помощи пострадавшего госпитализировали в Охматдет с открытыми переломами обеих ног.

Позже правоохранители выяснили, что 14-летний парень решил повиснуть на краю 4-этажного здания, но не удержался и сорвался вниз.

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Потерпевший живет в доме неподалеку. По предварительным данным, он попал на крышу по пожарной лестнице. Подробности инцидента выясняются.

Как сообщалось 7 августа, на Виноградаре киевляне устроили экстрим, катаясь в багажнике авто.

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Теги: экстрим, селфи, Киев, подросток, мальчик
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Комментариев (3)
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timo1020    17.09.2019, 10:45
Оценка:  +2
timo1020
додик
Alcoolique    17.09.2019, 10:44
Оценка:  +1
Alcoolique
чтоб не ходить на уроки...мудрое решение)
olgaivanovna7800    17.09.2019, 10:43
Оценка:  0
olgaivanovna7800
экстрЕмал
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