В Киеве 14-летний экстримал получил открытый перелом двух ног

Парень сорвался с крыши трехэтажного дома.

Читай также: Цеплялись за поезд и прыгали на рельсы: в киевском метро задержали нарушителей

В Дарницком районе Киева на улице Урловской, 22, 14-летний парень сорвался с крыши трехэтажного здания. На помощь пострадавшему были направлены экстренные службы города.

Об этом сообщает “Информатор“.

Прибывшие на вызов полицейские обнаружили, что на козырьке цокольного этажа лежит парень. Патрульные сами сняли подростка с козырька и передали его медикам. После оказания первой помощи пострадавшего госпитализировали в Охматдет с открытыми переломами обеих ног.

Позже правоохранители выяснили, что 14-летний парень решил повиснуть на краю 4-этажного здания, но не удержался и сорвался вниз.

Читай также: Четырех детей-экстремалов сфотографировали на Троещине

Потерпевший живет в доме неподалеку. По предварительным данным, он попал на крышу по пожарной лестнице. Подробности инцидента выясняются.

Как сообщалось 7 августа, на Виноградаре киевляне устроили экстрим, катаясь в багажнике авто.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram