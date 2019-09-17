В киевском парке мужчина пытался похитить ребенка на глазах у матери

Очевидцы в комментариях сообщают, что мужчина выглядит душевно больным.

Пользователи сети считают, что задержанному нужно было "объяснить скверность его поступка" facebook.com/kievtypical

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В Соломенском районе Киева на жилмассиве Отрадный в парке Орленок молодой 15 сентября мужчина пытался украсть маленького ребенка.

Об этом сообщили в Facebook-паблик Типичный Киев.

Сообщается, что горе-похититель схватил ребенка под мышку и пытался с ним сбежать. Причем инцидент произошел прямо на глазах у матери.

Ребенок начал отчаянно сопротивляться, и ему удалось отбиться и вырваться из рук похитителя. А мужчину сразу же задержали.

“Благодаря двум добровольцам он был задержан и передан в полицию“, - сказано в публикации.

Несостоявшимся похитителем оказался 30-летний Лысак Андрей Александрович. При этом мужчина отрицает, что намеревался похитить ребенка.

“Говорил, что он ничего такого не делал, а занимался спортом“, - пишет Типичный Киев.

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Пользователи в комментариях пишут, что мужчина выглядит душевно больным, а добровольцы поспешили передавать его правоохранителям.

Люди в комментариях отмечают, что злоумышленнику надо было немного “освежить память“:

“Ему хорошенько бы память освежить!;Он выглядит душевно больным... Слава Богу, люди вокруг отозвались...“ ; “Как-то странно, что он не споткнулся пару раз перед передачей полиции. Видимо, очень лояльные добровольцы“; “Добровольцы поспешили с передачей ментам. Надо было сначала объяснить ему всю скверность его поступка“; “Осеннее обострение шизофреников. Берегите себя и детей. Странно, что тело это целым полиции сдали“.

Как сообщалось 16 сентября, в Запорожье активисты проучили педофила, “охотившегося“ на девочек в соцсетях.

Также в январе, в Борисполе мужчина пытался похитить ребенка на улице.

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