Кабмин проверит работу Кличко на посту столичного мэра

Распоряжение о проведении проверки уже подписано премьер-министром Гончаруком.

Глава Правительства Украины Алексей Гончарук распорядился провести аудит работы Киевской городской государственной администрации и отдельных столичных райгосадминистраций. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении редакции копии документов.

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Как следует из представленного документа, премьер-министр поручил министрам и руководителям других центральных органов исполнительной власти до 18 сентября этого года подготовить и подать кандидатуры для включения в рабочую группу, которая будет проводить проверку. Сама проверка должна пройти в период с 25 сентября по 8 октября.

Городскому главе Виталию Кличко поручено обеспечить необходимые условия для проведения проверки.

Документ, опубликованный журналистами tsn.ua

Напомним, Кличко и Ткаченко инициировали аудит работы КГГА. Депутат хочет найти нарушения в работе городской администрации, мэр – доказать, что нарушений не было.

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