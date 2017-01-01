Кабмин назначил аудит в КГГА - нардеп

Аудит всех структур мэрии Киева должен стартовать на следующей неделе и продлится до 8 октября.

Кабинет министров Украины назначил проверку Киевской городской государственной администрации. Об этом в Facebook сообщил нардеп от Слуги народа Александр Ткаченко.

По его словам, премьер-министр Алексей Гончарук поддержал проведение проверки КГГА. Аудит всех структур должен стартовать на следующей неделе и продлится до 8 октября.

Как сообщалось, решение об увольнении Кличко с должности главы КГГА было принято на заседании Кабмина 4 сентября. Оно направлено на утверждение президенту Владимиру Зеленскому.

Позже Кличко отреагировал на решение Кабмина. Он считает незаконным решение Кабмина об увольнении его с должности председателя КГГА.

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