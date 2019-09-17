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Кличко заявил, что снова будет баллотироваться в мэры Киева

Комментариев: 2
Столичный градоначальник уверяет, что ему еще много чего нужно сделать на этом посту.
Кличко снова намерен стать мэром Киева
Кличко снова намерен стать мэром Киева
wikipedia.org

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Действующий городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что будет снова баллотироваться на пост мэра столицы на следующих местных выборах, пишет Интерфакс-Украина.

Я уже много сделал и еще много нужно сделать. Поэтому на следующих выборах я буду баллотироваться на должность мэра, - сказал он.

Также Кличко отметил, что видит Киев европейским городом и будет бороться “за самоуправление, за интересы киевлян“.

Напомним, Кабмин проверит работу Кличко на посту столичного мэра. Распоряжение о проведении проверки уже подписано премьер-министром Гончаруком.

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Теги: Кличко, выборы Киев, мэр Киева
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Комментариев (2)
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Глод    17.09.2019, 20:16
Оценка:  -1
Глод
Киевляне, а вам кто больше нравится?
1.Кличко
2Попов
3Чер новецкий
4.Омельченко
max_zeldor1    17.09.2019, 20:08
Оценка:  -1
max_zeldor1
Это называется "нэ дэржусь за крэсло". Будут помнить не как чемпиона, а как пuдopaca.
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