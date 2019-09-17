Кличко заявил, что снова будет баллотироваться в мэры Киева
Столичный градоначальник уверяет, что ему еще много чего нужно сделать на этом посту.
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Действующий городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что будет снова баллотироваться на пост мэра столицы на следующих местных выборах, пишет Интерфакс-Украина.
Я уже много сделал и еще много нужно сделать. Поэтому на следующих выборах я буду баллотироваться на должность мэра, - сказал он.
Также Кличко отметил, что видит Киев европейским городом и будет бороться “за самоуправление, за интересы киевлян“.
Напомним, Кабмин проверит работу Кличко на посту столичного мэра. Распоряжение о проведении проверки уже подписано премьер-министром Гончаруком.
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