Кличко заявил, что снова будет баллотироваться в мэры Киева

Столичный градоначальник уверяет, что ему еще много чего нужно сделать на этом посту.

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Действующий городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что будет снова баллотироваться на пост мэра столицы на следующих местных выборах, пишет Интерфакс-Украина.

Я уже много сделал и еще много нужно сделать. Поэтому на следующих выборах я буду баллотироваться на должность мэра, - сказал он.

Также Кличко отметил, что видит Киев европейским городом и будет бороться “за самоуправление, за интересы киевлян“.

Напомним, Кабмин проверит работу Кличко на посту столичного мэра. Распоряжение о проведении проверки уже подписано премьер-министром Гончаруком.

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