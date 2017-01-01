В Киеве задержали банду киллеров: Опубликованы фото

Задержанные связаны с рядом громких убийств, произошедших в Украине.

В Киевской области задержали членов банды, которая совершала громкие убийства в Украине.

Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

Задержанных подозревают в убийстве директора украинской компании немецкого концерна Сaparol Павла Заможного, которое было совершено в 2016 году. Также они могут быть причастны к убийству начальника отдела рекламы Киевского метрополитена, которое произошло в январе 2019 года.

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“Семерых подозреваемых, организаторов и исполнители задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им объявлены подозрения за создание преступной организации и совершение двух умышленных убийств, совершенных на заказ. Максимальное наказание - пожизненное заключение!“ - пишет Небытов.

Напомним, 20 сентября 2016 года в селе Крушинка Васильковского района возле одного из дачных кооперативов был найден мертвый мужчина. Позже выяснилось, что это был директор фирмы Сaparol в Украине Павел Зможный.

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