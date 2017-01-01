Транспортный коллапс: На станции киевского метро "Святошин" давка

Пассажиров призвали идти на другие станции .

В кассовом зале на станции – давка

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В Киеве на станции метро "Святошин" утром в среду, 18 сентября, возникла пассажирская пробка.

Об этом сообщает Сегодня.

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Так, очередь из пассажиров тянется аж в подземный переход. На станции объявляют, что в связи с большим пассажиропотоком вход ограничен (открыты только две двери, чтобы зайти). Сотрудники подземки советуют пользоваться другими станциями – "Нивки" и "Житомирская", до которых, впрочем, нужно пройти немалое расстояние.

При этом в кассовом зале на станции – давка.

Напомним, также 31 июля на метро Вокзальная в Киеве снова утром образовалась "пробка".

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