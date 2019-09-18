В киевской гимназии еду школьникам готовили из отходов - соцсети

Повара в ответ на обвинения родителей никак не пытались оправдаться, а мамы в Интернете возмутились поведением работников столовой.

Пользовательница с ником Марина Рассолова, мать ученика гимназии “Киевская Русь”, (на базе начальной школы №332 в Дарницком районе) опубликовала информацию о некачественном питании учащихся.

Соответствующая информация была опубликована в паблике “БАТЬКИ SOS” в Facebook.

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Женщина предположила, что для приготовления борща детям повара использовали продукты, которые остались с прошлого учебного дня. В качестве доказательства она опубликовала фото, на котором видно, что в один день детям приготовили салат из капусты с семенами подсолнуха, а уже на следующий день школьникам в столовой приготовили борщ с семечками.

Мать школьника уточнила, что тендер на предоставления услуг питания в учебном заведении выиграла ООО Pontem.ua.

“Мы попытались прояснить ситуацию у поваров, а они сказали, что “просто не промыли капусту”. Когда это безобразие уже прекратится”, - возмутилась женщина.

Пользователи Сети поддержали автора публикации, а некоторые даже принялись шутить над ситуацией:

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“Безотходное производство”, “Когда-то была шутка: не пей компот, в нем повара ноги моют”, “А есть ответственность за издевательство над национальным блюдом”, “А если борщ не съедят, что можно приготовить дальше? Поделитесь рецептом”.

Как сообщалось 23 июля, родители учеников протестуют против украинизации школ в Авдеевке.

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