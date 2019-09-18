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В киевской гимназии еду школьникам готовили из отходов - соцсети

Комментариев: 6
Повара в ответ на обвинения родителей никак не пытались оправдаться, а мамы в Интернете возмутились поведением работников столовой.
В киевской гимназии еду школьникам готовили из отходов - соцсети
© facebook.com/Марина Рассолова
Фото 1/4
  • Некоторые родители с юмором прокомментировали ситуацию
  • Некоторые родители с юмором прокомментировали ситуацию
  • Некоторые родители с юмором прокомментировали ситуацию
  • Некоторые родители с юмором прокомментировали ситуацию
В киевской гимназии еду школьникам готовили из отходов - соцсети
Некоторые родители с юмором прокомментировали ситуацию
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Пользовательница с ником Марина Рассолова, мать ученика гимназии “Киевская Русь”, (на базе начальной школы №332 в Дарницком районе) опубликовала информацию о некачественном питании учащихся.

Соответствующая  информация была опубликована в паблике “БАТЬКИ SOS” в Facebook.

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Женщина предположила, что для приготовления борща детям повара использовали продукты, которые остались с прошлого учебного дня. В качестве доказательства она опубликовала фото, на котором видно, что в один день детям приготовили салат из капусты с семенами подсолнуха, а уже на следующий день школьникам в столовой приготовили борщ с семечками.

Мать школьника уточнила, что тендер на предоставления услуг питания в учебном заведении выиграла ООО Pontem.ua.

“Мы попытались прояснить ситуацию у поваров, а они сказали, что “просто не промыли капусту”. Когда это безобразие уже прекратится”, - возмутилась женщина.

Пользователи Сети поддержали автора публикации, а некоторые даже принялись шутить над ситуацией:

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“Безотходное производство”, “Когда-то была шутка: не пей компот, в нем повара ноги моют”, “А есть ответственность за издевательство над национальным блюдом”, “А если борщ не съедят, что можно приготовить дальше? Поделитесь рецептом”.

Как сообщалось 23 июля, родители учеников протестуют против украинизации школ в Авдеевке.

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Теги: еда, питание, школы, дети, Киев
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Комментариев (6)
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СтальнаяКрыса    18.09.2019, 11:31
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Прошлогодняя капуста не может столько полежать.
Шкиряк_и_Зорян    18.09.2019, 11:40
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Гражданин Крысюк! Читайте внимательно: с предыдущего дня. Дня, не года!
Потому_что    18.09.2019, 11:13
Оценка:  0
Потому_что
Твари, ничего святого нет.
Шкиряк_и_Зорян    18.09.2019, 11:18
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
И не говорите! На святое покусились - на борщ! Правильно там одна женщина предложила - ввести ответственность за осквернение национального символа страны.
Адекваты    18.09.2019, 11:13
Оценка:  +1
Адекваты
А что тут криминального?Дома мамаши каждый день бегают в магазины и на рынки) Варят из только что купленного?)))
Шкиряк_и_Зорян    18.09.2019, 11:09
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорян
Экономика должна быть экономной!
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