Ребенок возвращался домой из детского сада.

Хозяин животного надел на собаку намордник только после инцидента

В Киеве бойцовский пес напал на мальчика: Пятка разорвана до кости

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В Киеве бойцовский пес напал на мальчика: Пятка разорвана до кости

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В Подольском районе Киева на Ветряных Горах собака напала на мальчика, который вместе с отцом возвращался из детского сада домой.

Об этом сообщает паблик “Киев Оперативный“ в Facebook.

Хозяин агрессивного пса ничего не смог поделать с животным, оно его совершенно не слушалось, оттаскивать собаку пришлось отцу мальчика. В результате нападения животное разорвало ребенку пятку до самой кости.

Свидетели происшествия утверждают, что ребенок просто шел по улице и собаку не дразнил.

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Пока врачи не берутся четко прогнозировать, когда мальчик сможет нормально ходить. Хозяин животного надел на собаку намордник только после инцидента.

Как сообщалось 12 августа, хозяин ротвейлера, убившего девушку, получил срок условно.

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