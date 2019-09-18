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В Киеве бойцовский пес напал на мальчика: Пятка разорвана до кости

Комментариев: 3
Ребенок возвращался домой из детского сада.
В Киеве бойцовский пес напал на мальчика: Пятка разорвана до кости
© facebook.com/KyivOperativ
Фото 1/6
  • Хозяин животного надел на собаку намордник только после инцидента
  • Хозяин животного надел на собаку намордник только после инцидента
  • Хозяин животного надел на собаку намордник только после инцидента
  • Хозяин животного надел на собаку намордник только после инцидента
  • Хозяин животного надел на собаку намордник только после инцидента
  • Хозяин животного надел на собаку намордник только после инцидента
В Киеве бойцовский пес напал на мальчика: Пятка разорвана до кости
Хозяин животного надел на собаку намордник только после инцидента
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В Подольском районе Киева на Ветряных Горах собака напала на мальчика, который вместе с отцом возвращался из детского сада домой.

Об этом сообщает паблик “Киев Оперативный“ в Facebook.

Хозяин агрессивного пса ничего не смог поделать с животным, оно его совершенно не слушалось, оттаскивать собаку пришлось отцу мальчика. В результате нападения животное разорвало ребенку пятку до самой кости.

Свидетели происшествия утверждают, что ребенок просто шел по улице и собаку не дразнил.

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Пока врачи не берутся четко прогнозировать, когда мальчик сможет нормально ходить. Хозяин животного надел на собаку намордник только после инцидента.

Как сообщалось 12 августа, хозяин ротвейлера, убившего девушку, получил срок условно.

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Теги: животное, пес, собака, нападение, ребенок, Киев
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Комментариев (3)
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zadneprohodchik    18.09.2019, 11:43
Оценка:  -1
zadneprohodchik
собаку застрелить, хозяина в тюрьму
СтальнаяКрыса    18.09.2019, 11:28
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
За такое эту собаку надо ликвидировать. А хозяину штраф и оплата лечения малыша.
Адекваты    18.09.2019, 11:31
Оценка:  +1
Адекваты
А мне всё больше нравится муслимское-око за око.Преступников у них почти нет.
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