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Мост метро в Киеве закрыли: Мужчина вышел из авто и кричит, что все взорвет

Комментариев: 6
Из-за сообщения о минировании движение транспорта через мост перекрыто.
На мосту метро может произойти взрыв
На мосту метро может произойти взрыв
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В официальных сообщениях указано, что было получено сообщение о минировании и правоохранители ищут взрывчатку. По другой информации - на мосту неадекватный мужчина угрожает все взорвать.

Паблик “Киев Оперативный“ утверждает, что на мосту остановился автомобиль, из которого вышел мужчина, который ходит и кричит, что все взорвет. 

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“Из его сумки торчит приклад, а в руке у него какие-то кнопки“, - говорится в сообщении.

Движение “красной ветки“ метро организовано от станции “Академгородок“ до “Арсенальной“ и от “Дарницы“ до “Лесной“. Движение между станциями “Арсенальная“ и “Дарница“ остановлено, говорится в сообщении КП “Киевский метрополитен“.

Патрульная полиция Киева сообщила, что ограничено также движение автомобильного транспорта.

Как сообщалось 16 сентября, полиция объявила в розыск заммэра Днепра и нескольких чиновников горсовета, подозреваемых в коррупционных действиях при ремонте моста.

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Теги: мост, взрывчатка, Киев
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Комментариев (6)
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ШтормЗайцев    18.09.2019, 17:55
Оценка:  0
ШтормЗайцев
Как запарили уже эти вечернеквартальные клоуны.
Woodbrother    18.09.2019, 17:14
Оценка:  +1
Woodbrother
Какой то квартальный клоун шалит. До прихода к власти шутов дяди Бени везде было тихо и спокойно. Только зубожили никак нажраться не могли по непонятной причине.
Антибес    18.09.2019, 17:10
Оценка:  -3
Антибес
А"Верните Порошенко"не кричит?Ведь этот дурик 100% его избиратель.
Woodbrother    18.09.2019, 17:15
Оценка:  +2
Woodbrother
Избиратьели Пети- культурные и хорошо образованные люди. Идиотов зе выбирали идиоты.
Виталий__    18.09.2019, 17:00
Оценка:  +1
Виталий__
Подготовка к выборам мера в полном разгаре.Эти ребята будут делать невыносимую обстановку в городе и попутно гнать Кличко с телепомоек. Попомните мои слова.
СтальнаяКрыса    18.09.2019, 17:00
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
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У зв'язку з анонімним дзвінком про мінування червона лінія працює від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна"та від станції "Лісова" до станції "Дарниця"Ділянка від станції "Дарниця" до станції "Арсенальна" перевіряється фахівцями.
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