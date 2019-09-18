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Полиция Киева заявила об угрозе теракта на мосту

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Неизвестный угрожает взорвать мост Метро и открыл огонь. Полиция проводит спецоперацию.
Полиция проводит спецоперацию, требования агрессора неизвестны
Полиция проводит спецоперацию, требования агрессора неизвестны
Полиция Киева

Полиция Киева ввела специальный оперативный план из-за неизвестного, который угрожает взорвать мост Метро, сообщает пресс-служба столичной полиции в среду, 18 сентября.

На месте происшествия находится руководство Главного и территориального управлений полиции, наряды патрульных, кинологи со служебными собаками, спецназовцы и специалисты взрывотехнической службы.

"Неизвестный осуществляет выстрелы и угрожает взрывом. Мы проводим специальную полицейскую операцию. Сейчас здесь находятся представители всех служб. Движение автомобилей и поездов на мосту перекрыто. Следователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовку к террористическому акту", - заявил глава столичной полиции Андрей Крищенко.

Как сообщает theБабель, неизвестный стреляет из автомата в воздух. По данным издания, он подъехал на мост в автомобиле белого цвета. Мужчина одет в камуфляжную форму с голубым беретом.

По словам полицейских, мужчина обвязал себя желто-голубым флагом. У него  длинные волосы, 180 см роста, на вид около 35 лет.

"Заявитель хотел выйти из авто, но мужчина начал кричать, что у него есть взрывчатка для того, чтобы взорвать весь мост и чтобы никто не выходил", – добавил собеседник изданию.

Мост пока перекрыт, правоохранители ждут взрывотехников. Как сообщает Киев оперативный, очевидцы пишут, что полиция применила дрон.
 

Ранее Корреспондент.net писал о волне умышленных убийств в Украине в течении суток.

 

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Теги: Киев, теракт, метро, мост, фото, стрельба, полиция, взрыв
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
traktor23    18.09.2019, 19:13
Оценка:  0
traktor23
Не взорвал еще?
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