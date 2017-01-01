Правоохранители ввели специальный оперативный план, на мост никого не пускают.

Полиция объявила о спецоперации на мосту метро

Полиция считает угрозу на мосту терактом и проводит спецоперацию

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Полиция считает угрозу на мосту терактом и проводит спецоперацию

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Полиция Киева проводит специальную полицейскую операцию возле моста метро, где неизвестный угрожает взрывом сооружения. Об этом сообщил начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко, передает пресс-служба ведомства.

Правоохранители ввели специальный оперативный план. Сейчас на месте происшествия находится руководство Главного и территориального управлений полиции, наряды патрульных, кинологи со служебными собаками, спецназовцы и специалисты взрывотехнической службы", - отметил Крищенко.

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Ранее в столичную полицию поступило сообщение о том, что неизвестный заблокировал движение на мосту метро и угрожает взорвать его и государственные учреждения, напомнил он.

Получив эту информацию, на место выехали специалисты всех профильных служб, а также руководство столичной полиции.

"Неизвестный осуществляет выстрелы и угрожает взрывом. Мы проводим специальную полицейскую операцию. Сейчас здесь находятся представители всех служб. Движение автомобилей и поездов на мосту перекрыто", - добавил начальник полиции.

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Следователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовку к террористическому акту, уточнил Крищенко.

Ранее сообщалось, что на мост метро приехали скорая, Нацгвардия и спасатели.

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