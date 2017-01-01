Стало известно имя и требования террориста, захватившего мост в Киеве - СМИ

Он родом из Симферополя и якобы выдвинул политические требования.

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Стало известно имя человека, угрожающего подорвать мост в Киеве – Алексей Белько, сообщает КиевОперативный. Ему 42 года и он родом из Крыма. По данным “theБабель“, мужчина родом из Симферополя.

По неподтверждённой пока официально информации, он недавно добровольно сдал в полицию килограмм взрывчатки и большое количество патронов.

В социальных сетях распространяется информация о том, что террорист выдвинул политические требования, которые пока скрываются от общественности. Об этом сообщает Телеграм-канал “Легитимный“.

Информацию “Легетимного“ подтверждает канал “Резидент“:

Требования, выдвинутые патриотом “террористом“, носят политический характер. Возможно, они касаются капитуляции, а возможно и “арестованных“ украинских бойцов, таких как Торнадо и т.д. Пока информация засекречена. Решается вопрос на самом высоком уровне, - говорится в сообщении.

Напомним, напомним, сегодня неизвестный мужчина заблокировал мост метро в Киеве.

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