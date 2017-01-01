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Захват моста: злоумышленник сбил дрон копов

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Мужчина с третьей попытки сбил из ружья дрон полицейских. Аппарат упал в Днепр.
В районе моста работают все спецслужбы
В районе моста работают все спецслужбы
facebook.com/mvs.gov.ua

Мужчина, захвативший мост Метро в Киеве сбил из ружья дрон полицейских. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает Влад Антонов на своей странице в Facеbook.

"Злоумышленник из ружья дробью с третьего выстрела сбил Дрон полицейских, аппарат рухнул в Днепр", - написал он.

Тем временем в МВД сообщили, что на мосту Метро в настоящее время проходит спецоперация. Работают взрывотехнические подразделения, КОРД, Патрульная полиция, следственно-оперативная группа, спасатели и гвардейцы.

Магистраль перекрыта, на месте значительные силы полиции спасатели и скорых.

 

 

Киев Оперативный также сообщает, что снайперы и БТР спецназа уже на месте.

Напомним, посреди моста Метро находится мужчина, который угрожает его взорвать. Полиция Киева заявила об угрозе теракта.

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Теги: Киев, теракт, мост, взрыв, дрон
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Источник: korrespondent.net

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