Захват моста: злоумышленник сбил дрон копов
Мужчина, захвативший мост Метро в Киеве сбил из ружья дрон полицейских. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает Влад Антонов на своей странице в Facеbook.
"Злоумышленник из ружья дробью с третьего выстрела сбил Дрон полицейских, аппарат рухнул в Днепр", - написал он.
Тем временем в МВД сообщили, что на мосту Метро в настоящее время проходит спецоперация. Работают взрывотехнические подразделения, КОРД, Патрульная полиция, следственно-оперативная группа, спасатели и гвардейцы.
Магистраль перекрыта, на месте значительные силы полиции спасатели и скорых.
Cмотрите фотогалерею: Захват моста: злоумышленник сбил дрон копов
Киев Оперативный также сообщает, что снайперы и БТР спецназа уже на месте.
Напомним, посреди моста Метро находится мужчина, который угрожает его взорвать. Полиция Киева заявила об угрозе теракта.
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