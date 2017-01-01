Захват моста: злоумышленник сбил дрон копов

Мужчина с третьей попытки сбил из ружья дрон полицейских. Аппарат упал в Днепр.

В районе моста работают все спецслужбы facebook.com/mvs.gov.ua

Мужчина, захвативший мост Метро в Киеве сбил из ружья дрон полицейских. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает Влад Антонов на своей странице в Facеbook.

"Злоумышленник из ружья дробью с третьего выстрела сбил Дрон полицейских, аппарат рухнул в Днепр", - написал он.

Тем временем в МВД сообщили, что на мосту Метро в настоящее время проходит спецоперация. Работают взрывотехнические подразделения, КОРД, Патрульная полиция, следственно-оперативная группа, спасатели и гвардейцы.

Магистраль перекрыта, на месте значительные силы полиции спасатели и скорых.

Киев Оперативный также сообщает, что снайперы и БТР спецназа уже на месте.

Напомним, посреди моста Метро находится мужчина, который угрожает его взорвать. Полиция Киева заявила об угрозе теракта.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet