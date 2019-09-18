Киевский террорист – бывший военный-связист - СМИ

Летом текущего года он был осужден на 7 суток гауптвахты за "самоволку".

Мужчина, который угрожает взорвать мост в Киеве – бывший военнослужащий-радист. Об этом сообщает “Украинская правда“ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

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Его действительно зовут Алексей Белько, ему 42 года и он уроженец крымского пгт Форос, что рядом с Ялтой.

По состоянию на июнь текущего года Белько имел звание старшего сержанта и занимал должность начальника радиостанции радиоцентра полевого узла связи воинской части А 3628, расположенной в Броварах Киевской области. 26 июня суд признал Белько виновным в самовольном оставлении воинской части и назначил ему наказание в виде ареста с содержанием на гауптвахте на срок 7 дней.

По данным “Украинской правды“, на данный момент мужчина уже уволен из воинской части.

Напомним, СМИ сообщают, что киевский террорист выдвинул политические требования.

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