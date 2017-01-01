Захватчик моста обстрелял полицию

Полиция готовится к штурму моста Метро. На месте находятся три БТР, снайперы и спецназ. Злоумышленнику передали рацию.

Злоумышленник, захвативший мост в Киеве, открыл огонь по бойцам КОРД. Силовики готовятся к штурму моста. Об этом вечером в среду, 18 сентября, сообщает сообщество Dtp.kiev.ua.

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“КОРД с баллистическими щитами вышел на разведку. По ним открыли огонь“, - говорится в сообщении.

Также было опубликовано фото трех броневиков в районе моста.

“Полиция подогнала БТР к мосту метро, людей отогнали еще дальше. Вероятно, готовится полицейская спецоперация. К мосту приехало три броневика. На крышу вышел снайпер“, - отмечает очевидец событий.

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Также сообщается, что полиция отошла и готовится к штурму. Есть вероятность, что будет перекрыто Набережное шоссе.

Тем временем, Громадське сообщает, что злоумышленнику передали рацию, чтобы начать переговоры.

Напомним, посреди моста Метро находится мужчина, который угрожает его взорвать. Полиция Киева заявила об угрозе теракта.

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