Киевский террорист находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения - Кличко

Сейчас с ним пытаются вести переговоры.

Киевский террорист находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и представляет реальную опасность. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время короткого брифинга с журналистами.

По словам киевского городского головы, у мужчины точно есть огнестрельное оружие, из которого он расстрелял полицейский дрон. Также есть “какие-то провода“, что, возможно, указывает на наличие взрывчатки.

На вопрос о требованиях террориста Кличко отвечать отказался, заявив только, что требования “какие-то странные“. Однако уточнять, что же это за требования градоначальник не стал.

В настоящее время на месте событий присутствует бронетехника. Замечены снайперы.

В СМИ и социальных сетях продолжает циркулировать противоречивая информация. Например, Телеграм-канал “Киев Оперативный“ сообщает, что мужчина - снайпер 8-го полка УСН, ранее имел конфликты на службе и в личной жизни:

Имел конфликты с командирами, но реальные проблемы начались после развода с женой-полицейской. Тогда в ход пошли и наркотики, и постоянный дебош, - сообщает канал.

Также канал опубликовал фото, на котором, как утверждается, изображен киевский террорист.

Сообщается, что с преступником сейчас пытаются вести переговоры.

Прямая трансляция с места событий:

Напомним, СМИ сообщают, что киевский террорист выдвинул политические требования.

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