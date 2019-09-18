Киевский террорист находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения - Кличко
Киевский террорист находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и представляет реальную опасность. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время короткого брифинга с журналистами.
По словам киевского городского головы, у мужчины точно есть огнестрельное оружие, из которого он расстрелял полицейский дрон. Также есть “какие-то провода“, что, возможно, указывает на наличие взрывчатки.
На вопрос о требованиях террориста Кличко отвечать отказался, заявив только, что требования “какие-то странные“. Однако уточнять, что же это за требования градоначальник не стал.
В настоящее время на месте событий присутствует бронетехника. Замечены снайперы.
В СМИ и социальных сетях продолжает циркулировать противоречивая информация. Например, Телеграм-канал “Киев Оперативный“ сообщает, что мужчина - снайпер 8-го полка УСН, ранее имел конфликты на службе и в личной жизни:
Имел конфликты с командирами, но реальные проблемы начались после развода с женой-полицейской. Тогда в ход пошли и наркотики, и постоянный дебош, - сообщает канал.
Также канал опубликовал фото, на котором, как утверждается, изображен киевский террорист.
Сообщается, что с преступником сейчас пытаются вести переговоры.
Прямая трансляция с места событий:
Напомним, СМИ сообщают, что киевский террорист выдвинул политические требования.
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