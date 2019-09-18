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Киевский террорист находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения - Кличко

Комментариев: 6
Сейчас с ним пытаются вести переговоры.
Предполагаемый преступник
Предполагаемый преступник
Киев Оперативный

Киевский террорист находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и представляет реальную опасность. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время короткого брифинга с журналистами.

По словам киевского городского головы, у мужчины точно есть огнестрельное оружие, из которого он расстрелял полицейский дрон. Также есть “какие-то провода“, что, возможно, указывает на наличие взрывчатки.

На вопрос о требованиях террориста Кличко отвечать отказался, заявив только, что требования “какие-то странные“. Однако уточнять, что же это за требования градоначальник не стал.

В настоящее время на месте событий присутствует бронетехника. Замечены снайперы.

В СМИ и социальных сетях продолжает циркулировать противоречивая информация. Например, Телеграм-канал “Киев Оперативный“ сообщает, что мужчина - снайпер 8-го полка УСН, ранее имел конфликты на службе и в личной жизни:

Имел конфликты с командирами, но реальные проблемы начались после развода с женой-полицейской. Тогда в ход пошли и наркотики, и постоянный дебош, - сообщает канал.

Также канал опубликовал фото, на котором, как утверждается, изображен киевский террорист.

Сообщается, что с преступником сейчас пытаются вести переговоры.

Прямая трансляция с места событий:

Напомним, СМИ сообщают, что киевский террорист выдвинул политические требования.

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Теги: Киев, мост, террорист, взрывчатка
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Комментариев (6)
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Николай510    18.09.2019, 20:25
Оценка:  -2
Николай510
а пристрелить слабо было эту быдлятину?
bimba08    18.09.2019, 20:50
Оценка:  0
bimba08
Не так давно в Германии полицаи расстреляли такого "терминатора" только за то, что он держал в руке пистолет.
fkrfyfan    18.09.2019, 20:19
Оценка:  -1
fkrfyfan
вот они доблестные воины всу
Miha_89    18.09.2019, 20:40
Оценка:  +1
Miha_89
не такие доблестные воины как Пермяков или Евсюков
Хулиганка*    18.09.2019, 20:00
Оценка:  0
Хулиганка*
обычное состояние "воЕнов света".....
Духовный_скреп    18.09.2019, 19:43
Оценка:  -2
Духовный_скреп
В состоянии опьянения расстрелял дрон?)))))Это просто,блть,Рэмбо какой-то)))
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