Провокатора на киевском мосту задержали: Подробности

Мужчина сопротивления не оказал.

ККВ среду, 18 сентября, был задержан мужчина-провокатор, угрожавший взорвать мост метро в городе Киеве. Спецоперация продолжалась в течение 4 часов.

Информацию о задержании УП сообщил министр МВД Арсен Аваков.

Его задержали - заявил министр

Читай также: Киевский террорист задержан - СМИ

Алексея Белько посадили в автозак. Полиция тем временем планирует открыть производство по статье “подготовка к террористическому акту“.

В ближайшее время будет проведен брифинг с участием министра МВД Арсена Авакова.

“Террорист просил позвонить девушке, политических требований не было. При задержании оружия выявлено не было. Карабин был выброшен ранее. Алексей Белько повредил дрон полицейских из охотничьего ружья“ -

Бельку грозит пожизненное заключение.

“Состояние мужчины неизвестно. По первом осмотре признаков алкогольного или наркотического опьянения нет. Будет проведена экспертиза“ - заявил Андрей Крыщенко.

В спецоперации были задействованы 300-350 полицейских и нацгвардейцев

Кличко поблагодарил полицейских.

Читай также: Захватчик моста обстрелял полицию

“Взрывотехники обследуют мост, а также место возле автои подозреваемого. Через час-полтора движение будет открыто. Размер убытков сейчас оценить невозможно“ - мер Киева Виталий Кличко.

Альтернативного транспорта во время спецоперации для гостей и жителей Киева предоставлено не было.

Информации о пострадавших у Кличко сейчас нет.

Ранее Кличко заявил о том, что террорист находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.



Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.