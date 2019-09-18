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Названы требования захватчика моста в Киеве

Комментариев: 2
С мужчиной на мосту говорил начальник полиции Киева и психолог. Однако тот на контакт не шел, требовал поговорить со своей девушкой.
Задержание захватчика моста
Задержание захватчика моста
ukrinform.ua

Мужчина, который в среду, 18 сентября, угрожал взорвать мост Метро в Киеве, во время переговоров с правоохранителями требовал встречи со своей девушкой. Об этом на брифинге по итогам задержания сказал глава полиции Киева Андрей Крищенко, сообщает Украинская правда.

"Был установлен его телефон. Мы с ним связались, лично я и наш психолог... На контакты он не шел, требовал переговорить со своей девушкой, но никаких разумных требований, никаких связных мыслей от него не было", - сказал Крищенко.

По словам Крищенко, после этого было принято решение брать преступника штурмом.

Сейчас автомобиль злоумышленника и мост проверяют правоохранители. В момент задержания при мужчине не было найдено взрывчатых веществ или устройств, только карабин.

"У нас была информация, что у него изымали взрывчатку, поэтому мы считали, что она у него есть. Сейчас взрывотехники осматривают автомобиль, чуть позже мы сообщим результат", - сказал Крищенко.

Он также добавил, что злоумышленник сам вышел из автомобиля, когда к нему приблизились спецназовцы, и был задержан.

Напомним, сегодня вечером в Киеве военнослужащий захватил мост и угрожал его взорвать. Он также обстрелял полицейских и сбил их дрон. В ходе спецоперации он сдался и был задержан.

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Теги: Киев, мост, полиция, спецназ, задержание, Захват моста в Киеве
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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СтальнаяКрыса    18.09.2019, 22:02
Оценка:  -1
СтальнаяКрыса
Это был человек у которого после пребывания в АТО "крыша начала ехать", последней калей стал отказ его подруги с ним встречаться. Иное вряд ли возможно. Будь это заговор спецслужб путина, были бы блокированы все мосты в Киеве с угрозой взрыва. На них стояли бы авто и на каждом по несколько тонн В.В.
Pivkov3    18.09.2019, 21:38
Оценка:  -2
Pivkov3
Это был агент Путина!
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