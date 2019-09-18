Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Движение на мосту метро в Киеве частично возобновили

Комментариев: 3
Машина "подрывника" все еще находится на мосту, ее обыскивают правоохранители, однако автотранспорт уже пустили на мост.
На мосту частично возобновили движение
На мосту частично возобновили движение
скриншот

На мосту Метро в Киеве вечером в среду, 18 сентября, частично восстановили движение после проведенной спецоперации по обезвреживанию "подрывника", сообщает Кorrespondent.net.

Поезда метро ходят в обе стороны, в то время, как движение автотранспорта возобновлено пока только с левого берега на правый.

Автомобиль захватчика все еще находится на месте происшествия. Его обыскивают силовики. На месте продолжаются следственные действия.

Напомним, сегодня вечером в Киеве военнослужащий захватил мост и угрожал его взорвать. Он также обстрелял полицейских и сбил их дрон. В ходе спецоперации он сдался и был задержан. Начальник полиции Киева рассказал подробности задержания.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, мост, ограничение движения, Захват моста в Киеве
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Pivkov3    18.09.2019, 21:54
Оценка:  0
Pivkov3
Сцуко, из за этих конченых АТОошников спокойной жизни нет, полтора часа домой с работы сотрудников на левый берег вёз, в свой законный выходной поехал их выручать.
Ukraineslava    18.09.2019, 21:30
Оценка:  0
Ukraineslava
350 спецов против 1 алкоголика,сильно так ребята работают нечего сказать, а все можно было решить за пол часа и 1 пулей снайпера.
Кырмызы_вэ_бейаз    18.09.2019, 21:51
Оценка:  +1
Кырмызы_вэ_бейаз
Так это же АТОшник. Хероев стрелять нельзя, даже если они парализовали жизнь 3 000 000 киевлян!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь