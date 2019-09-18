Движение на мосту метро в Киеве частично возобновили

Машина "подрывника" все еще находится на мосту, ее обыскивают правоохранители, однако автотранспорт уже пустили на мост.

На мосту Метро в Киеве вечером в среду, 18 сентября, частично восстановили движение после проведенной спецоперации по обезвреживанию "подрывника", сообщает Кorrespondent.net.

Поезда метро ходят в обе стороны, в то время, как движение автотранспорта возобновлено пока только с левого берега на правый.

Автомобиль захватчика все еще находится на месте происшествия. Его обыскивают силовики. На месте продолжаются следственные действия.

Напомним, сегодня вечером в Киеве военнослужащий захватил мост и угрожал его взорвать. Он также обстрелял полицейских и сбил их дрон. В ходе спецоперации он сдался и был задержан. Начальник полиции Киева рассказал подробности задержания.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet