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Появилось видео задержания "минера" моста в Киеве

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На видео показан фрагмент спецоперации, когда грозивший взорвать Мост метро мужчина сдался силовикам.
Задержание захватчика Моста метро в Киеве
Задержание захватчика Моста метро в Киеве
ukrinform.ua


В Сети появилась видеозапись задержания Алексея Белько, из-за угроз которого несколько часов был перекрыт Мост метро в Киеве.

Опубликованное видео было снято с дрона в ходе спецоперации. На видео показан фрагмент, когда мужчина вывесил на автомобиль украинский флаг, выбросил из окна машины автомат и вылез через окно с поднятыми руками, чтобы сдаться правоохранителям.



Видео: Киев Оперативный / Facebook

Напомним, вечером 18 сентября в Киеве военнослужащий захватил мост и угрожал его взорвать. Он также обстрелял полицейских и сбил их дрон. В ходе спецоперации мужчина сдался и был задержан.

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Теги: Киев, видео, мост Метро, Захват моста в Киеве
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Источник: korrespondent.net

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