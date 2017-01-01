Появилось видео задержания "минера" моста в Киеве

На видео показан фрагмент спецоперации, когда грозивший взорвать Мост метро мужчина сдался силовикам.



В Сети появилась видеозапись задержания Алексея Белько, из-за угроз которого несколько часов был перекрыт Мост метро в Киеве.

Опубликованное видео было снято с дрона в ходе спецоперации. На видео показан фрагмент, когда мужчина вывесил на автомобиль украинский флаг, выбросил из окна машины автомат и вылез через окно с поднятыми руками, чтобы сдаться правоохранителям.





Видео: Киев Оперативный / Facebook

Напомним, вечером 18 сентября в Киеве военнослужащий захватил мост и угрожал его взорвать. Он также обстрелял полицейских и сбил их дрон. В ходе спецоперации мужчина сдался и был задержан.

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