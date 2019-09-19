Киевлянин кинул кирпичом в экскаватор Киевтеплоэнерго

Техника была на улице во время выполнения аварийных работ.

Замена стекла в экскаваторе-погрузчике обойдется около 19 тысяч гривен

В Соломенском районе Киева на улице Ушинского, 19, неизвестные злоумышленники повредили аварийную технику, швырнув кусок кирпича в экскаватор. В результате инцидента работник аварийной службы чудом остался цел.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

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Отмечается, что на улице Ушинского работал машинист аварийно-восстановительной бригады на экскаваторе. Он засыпал разрытия после ликвидации повреждения на теплосети, которое было обнаружено на территории детской площадки.

Во время проведения работ неизвестный, предположительно из балкона многоэтажки, швырнул кусок кирпича в экскаватор, разбив заднее стекло. В результате кирпич и осколки стекла попали в салон экскаватора и чуть не травмировали работника. Машинист сразу вызвал патрульную полицию, которая прибыла на место происшествия. Заявление о повреждении имущества передано в правоохранительные органы.

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Теперь экскаватор требует ремонта и не может быть задействован в устранении других повреждений на теплосетях. К тому же замена стекла в экскаваторе-погрузчике марки JCB 4CX обойдется около 19 тыс. грн, говорят в “Киевтеплоэнерго“.

Отмечается, что ремонтные работы по ликвидации повреждения на ул. Ушинского, 19 завершены. Там заменили около 50 метров изношенных трубопроводов.

Как сообщалось 14 августа, в Киеве вандалы разбили общественную остановку и троллейбус.

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