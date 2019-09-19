ЧП в столичной подземке: мужчина упал на рельсы
Сегодня, 19 сентября, в киевском метро случилось ЧП - мужчина упал на рельсы. Об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua в Instagram.
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По информации журналистов, инцидент случился на станции метро Выдубичи. Опубликовано также видео очевидцев с места инцидента.
Человек упал на рельсы. Достали, подняли, вызвали скорую. Берегите жизнь! - написано под видео.
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На видеоролике с места событий видно, что на помощь мужчине бросились неравнодушные пассажиры метрополитена, а также сотрудники правоохранительных органов.
Мужчина травмировался. Одежда пострадавшего была в крови, а сам он, судя по всему, находился без сознания. Его увезла карета скорой помощи. Пока о состоянии пострадавшего ничего неизвестно.
Киев, метро Выдубичи. Человек упал на рельсы. Достали, подняли, вызвали скорую. Берегите жизнь! Быстрая связь с админами Пишите в директ и на 0937713333 #Киев #фото #сегодня #хроника #dtp #dtpkiev #dtpkievua #accident #kiev #kyiv #today Подписывайтесь на нашу вторую страничку @dtpkievua Спасибо!
Напомним, в метро Киева на рельсы упал человек. Данных о состоянии упавшего и его личности на данный момент нет.
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