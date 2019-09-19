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По Киеву гулял мужчина с букетом цветов и ружьем

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Вооруженного помповым ружьем романтика заметили на Лесном массиве. Куда он направлялся - неизвестно.

В Киеве утром в четверг, 19 сентября, заметили мужчину, который шел по улице, держа в руках букет цветов и помповое ружье. Соответствующее видео опубликовал в Instagram ресурс dtp.kiev.ua.

Киев, утро на Лесном массиве, - говорится в подписи к ролику.

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Кем является мужчина, бодро переходящий улицу с цветами и ружьем в руках, неизвестно.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Киев, утро на Ласном массиве Видео: @krtv88

Допис, поширений dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua)

Напомним, сегодня в Киеве наблюдается свадебный бум. Зеркальная дата многим киевлянам показалась особо подходящей для вступления в брак.

 

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Теги: Киев, видео, цветы, оружие
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