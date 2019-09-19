По Киеву гулял мужчина с букетом цветов и ружьем

Вооруженного помповым ружьем романтика заметили на Лесном массиве. Куда он направлялся - неизвестно.

В Киеве утром в четверг, 19 сентября, заметили мужчину, который шел по улице, держа в руках букет цветов и помповое ружье. Соответствующее видео опубликовал в Instagram ресурс dtp.kiev.ua.

Киев, утро на Лесном массиве, - говорится в подписи к ролику.

Читай также: Белько извинился за угрозу минирования моста Метро

Кем является мужчина, бодро переходящий улицу с цветами и ружьем в руках, неизвестно.

Напомним, сегодня в Киеве наблюдается свадебный бум. Зеркальная дата многим киевлянам показалась особо подходящей для вступления в брак.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.