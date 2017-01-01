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В Киеве напали на депутата горсовета от "Свободы"

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Его ударили кирпичом по голове на объекте незаконной застройки.
В Киеве напали на депутата горсовета от "Свободы"
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В Киеве напали на депутата горсовета от "Свободы"
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В Киеве ударили кирпичом депутата Киеврады от партии “Свобода“ Владимира Назаренко. Инцидент произошел 19 сентября на улице Железнодорожной, 32, где депутат изучал факт незаконной застройки. Об этом на своей странице в Facebook сообщает киевское отделение ВО “Свобода“.

“Свободовец“ разбирался на месте с ситуацией, но получил удар кирпичом по голове. Сейчас его состояние нормальное, ждет скорую медицинскую помощь, - говорится в сообщении.

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В “Свободе“ указывают на то, что данный инцидент - уже не первый случай нападения представителей застройщиков на депутата Назаренко, который “зарекомендовал себя рьяным борцом против незаконного строительства в столице“.

Злоумышленника, который напал на депутата, задержали.

Напомним, в Киеве избили замглавы КГГА Слончака, у него сотрясение мозга.

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Теги: депутат, ВО Свобода, нападение, незаконная застройка
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