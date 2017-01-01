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В полиции проверяют все мосты, роддома и ТРЦ на предмет взрывчатки

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Правоохранители подтвердили информацию об анонимном звонке о "минировании" .
Нацполиция проверяет ТРЦ, больницы и мосты Киева
Нацполиция проверяет ТРЦ, больницы и мосты Киева
пресс-служба МВД

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В Нацполиции Киева подтвердили, что правоохранители проверяют информацию о заминировании всех мостов, родильных домов и торгово-развлекательных центров, пишет "Укринформ".

"Информация такая поступила в полицию. Сейчас проводится проверка", - уточнили в пресс службе. Информация о заминировании появиласьеще днем - СМИ писали, что киевская полиция получила анонимное сообщение о минировании.

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По указанным адресам выехали следователи, взрывотехники и кинологи, решается вопрос об эвакуации людей.

Напомним. В среду, 18 сентября, мужчина перегородил мост Метро в Киеве и угрожал взорвать его. Спустя несколько часов он был задержан полицейским спецназом.

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Теги: ТРЦ, мосты, больницы, Киев, минирование, телефонный терроризм
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