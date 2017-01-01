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В Киеве депутату кирпичом разбили голову

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Владимира Назаренко находился на месте незаконной застройки, когда мужчина ударил его кирпичом по голове.
На Владимира Назаренко нападают третий раз за год
На Владимира Назаренко нападают третий раз за год
facebook.com/volodymirnazarenko

В Киеве напали на депутата Киеврады от Свободы Владимира Назаренко. Инцидент произошел 19 сентября во время выполнения им своих обязанностей, сообщает пресс-служба ВО Свобода Киев в Facebook.

Как сообщается, в момент нападения Назаренко находился на территории незаконной застройки на улице Железнодорожной, 32. В момент выяснения ситуации, он получил удар кирпичом по голове.

"Сейчас его состояние нормальное, ждет скорую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Нападавшего задержали.

 

Отмечается, что это уже не первый случай, когда нападают на Назаренко. Так, 4 мая на него напали двое мужчин возле подъезда дома, а 27 марта ему сожгли автомобиль.

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Теги: Киев, депутат, нападение, застройка
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Источник: korrespondent.net

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