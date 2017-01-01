В Киеве депутату кирпичом разбили голову

Владимира Назаренко находился на месте незаконной застройки, когда мужчина ударил его кирпичом по голове.

На Владимира Назаренко нападают третий раз за год facebook.com/volodymirnazarenko

В Киеве напали на депутата Киеврады от Свободы Владимира Назаренко. Инцидент произошел 19 сентября во время выполнения им своих обязанностей, сообщает пресс-служба ВО Свобода Киев в Facebook.

Как сообщается, в момент нападения Назаренко находился на территории незаконной застройки на улице Железнодорожной, 32. В момент выяснения ситуации, он получил удар кирпичом по голове.

"Сейчас его состояние нормальное, ждет скорую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Нападавшего задержали.

Отмечается, что это уже не первый случай, когда нападают на Назаренко. Так, 4 мая на него напали двое мужчин возле подъезда дома, а 27 марта ему сожгли автомобиль.

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