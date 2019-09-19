Мужчине, "минировавшему" мост Метро, проведут психиатрическую экспертизу
Следователи назначили психиатрическую экспертизу мужчине, который 18 сентября угрожал взорвать мост Метро в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в четверг, 19 сентября.
"По информации начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрея Крищенко, сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. С ним общаются следователи, которые назначили ряд экспертиз, в том числе психиатрическую", - говорится в сообщении.
Глава Министерства по делам ветеранов и временно оккупированных территорий Оксана Коляда добавила, что отныне министерство будет сопровождать дело военнослужащего и оказывать всяческую помощь, в том числе психологическую и правовую.
Напомним, вечером 18 сентября в Киеве бывший военный захватил мост и угрожал его взорвать. Он также обстрелял полицейский дрон, но в ходе спецоперации мужчина сдался и был задержан.
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