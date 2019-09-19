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Мужчине, "минировавшему" мост Метро, проведут психиатрическую экспертизу

Комментариев: 3
Сейчас "минер" находится в СИЗО. С ним общаются следователи. Мужчине назначили ряд экспертиз, среди которых и психиатрическая.
Захватчику моста в Киеве назначили психиатрическую экспертизу
Захватчику моста в Киеве назначили психиатрическую экспертизу
facebook.com/mvs.gov.ua

Следователи назначили психиатрическую экспертизу мужчине, который 18 сентября угрожал взорвать мост Метро в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в четверг, 19 сентября.

"По информации начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрея Крищенко, сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. С ним общаются следователи, которые назначили ряд экспертиз, в том числе психиатрическую", - говорится в сообщении.

Глава Министерства по делам ветеранов и временно оккупированных территорий Оксана Коляда добавила, что отныне министерство будет сопровождать дело военнослужащего и оказывать всяческую помощь, в том числе психологическую и правовую.

Напомним, вечером 18 сентября в Киеве бывший военный захватил мост и угрожал его взорвать. Он также обстрелял полицейский дрон, но в ходе спецоперации мужчина сдался и был задержан.

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Теги: Киев, полиция, минирование, Захват моста в Киеве
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Хулиганка*    19.09.2019, 21:16
Оценка:  0
Хулиганка*
тю... это нормальное рабочее состояние "воЕнов добра и света"
Антибес    19.09.2019, 20:41
Оценка:  +1
Антибес
О каком психическом здоровье этого чмыря вы говорите,если он совершенно добровольно пошёл на Донбасс убивать,грабить,насиловать...Но пропаганда его уже террористом не называет,ведь такие как этот чмырь"ваивали с Расиий и защищяли Украину".Не удивлюсь если скоро его назовут жертвой полицейского произ
Антибес    19.09.2019, 20:42
Оценка:  +1
Антибес
вола,ветераном,незаслуженно забытом и униженным и просто героем...Сейчас чему-то удивляться не приходится.
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