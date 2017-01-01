Количество "минированных" объектов в Киеве превысило 60

Среди "заминированных" объектов 11 детсадов, восемь больниц, 20 домов, мосты, семь госучреждений и 22 ТРЦ.

В Киеве "заминировали" больше 60 объектов Корреспондент.net

Число заминированных объектов в Киеве составило более 60. Об этом сообщает пресс-службу Нацполиции столицы в четверг, 19 сентября.

В полицию поступило четыре анонимных звонка о минировании ряда объектов. Среди них: 11 детских садиков, восемь медицинский учреждений, 20 жилых домов, столичные мосты, одно дипломатическое и семь государственных учреждений и 22 торгово-развлекательных центров (ТРЦ).

"Просим с пониманием отнестись к тем мерам, которые проводит полиция в рамках проверки информации, указанной в анонимках, ведь правоохранители пытаются работать так, чтобы минимизировать неудобства для киевлян и гостей города", - говорится в сообщении.

К проверкам объектов привлечены подразделения взрывотехников, кинологов и киберполиции. После проверок следователи определятся с правовой квалификацией.

Напомним, что вечером 18 сентября в Киеве бывший военный захватил мост и угрожал его взорвать. Он также обстрелял полицейских и сбил их дрон. В ходе спецоперации мужчина сдался и был задержан.

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