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В Киеве произошло массовое отключение электроэнергии

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В Печерском районе столицы без света остались более десяти улиц и два переулка. Причиной ситуации стала авария.
В одном из районов Киева пропало электричество
В одном из районов Киева пропало электричество
pixabay.com
 
В Печерском районе Киева вечером 19 сентября произошло массовое отключение электроэнергии из-за аварийной ситуации. Об этом сообщили в компании ДТЭК Киевские электросети.
 
Отмечается, что света нет на улицах Большая Васильковская, Антоновича, Лабораторная, Коновальца, Малевича, Барбюса, Предславинская, Федорова, Владимиро-Лыбидская, Ямская, Ежи Гедройца, Владимирская, Немецкая, Колпака.
 
Кроме того, без электроэнергии остались дома в переулках Лабораторный и Новопечерский.
 
В компании подчеркнули, что ситуация связана с аварийным отключением оборудования и пообещали восстановить электроснабжение около 01.00 ночи 20 сентября.
 
Ранее сообщалось, что большая часть города Приморск в Запорожской области осталась без света из-за пожара на электроподстанции.

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Теги: Киев, электроэнергия, свет, авария, электричество, отключение электричества
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Источник: korrespondent.net

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