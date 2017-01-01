В Киеве произошло массовое отключение электроэнергии

В Печерском районе столицы без света остались более десяти улиц и два переулка. Причиной ситуации стала авария.

В одном из районов Киева пропало электричество pixabay.com

В Печерском районе Киева вечером 19 сентября произошло массовое отключение электроэнергии из-за аварийной ситуации. Об этом сообщили в компании ДТЭК Киевские электросети.

Отмечается, что света нет на улицах Большая Васильковская, Антоновича, Лабораторная, Коновальца, Малевича, Барбюса, Предславинская, Федорова, Владимиро-Лыбидская, Ямская, Ежи Гедройца, Владимирская, Немецкая, Колпака.

Кроме того, без электроэнергии остались дома в переулках Лабораторный и Новопечерский.

В компании подчеркнули, что ситуация связана с аварийным отключением оборудования и пообещали восстановить электроснабжение около 01.00 ночи 20 сентября.

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