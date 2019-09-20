Виновата ревность: В столичном ресторане произошла поножовщина
В ресторане Papa Nico мужчина жестоко избил женщину и схватился за нож на почве ревности. Разборки видели их дети. Об этом сообщает Информатор.
Читай также: В Киеве мужчина застал жену с любовником и чуть не убил соперника
По предварительной информации, конфликт начался вчера вечером. В ресторане собрались двое мужчин со своими спутницами. С ними было двое детей.
Одна из пар изрядно выпила и начала вести себя агрессивно. Жена приревновала своего мужа к другой женщине. Тот начал ее избивать. За избитую женщину вступился другой мужчина. После этого агрессивный муж схватился за нож и начал всем угрожать.
Администрация заведения начала тревожную кнопку. На место инцидента оперативно прибыл экипаж патрульной полиции.
Читай также: В Мариуполе словесная перепалка переросла в поножовщину
Неожиданно, после скандала и публичного избиения женщина стала на защиту своего мужчины. Она начала бросаться на съемочную группу и охрану. Неадекватную пару передали патрульной полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Напомним, в Киеве кавказцы напали с ножом на охранников ресторана из-за неоплаченного счета. Мужчину госпитализировали с ножевым ранением.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.