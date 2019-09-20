Виновата ревность: В столичном ресторане произошла поножовщина

Мужчина и женщина поскандалили из-за ревности.

В ресторане Papa Nico мужчина жестоко избил женщину и схватился за нож на почве ревности. Разборки видели их дети. Об этом сообщает Информатор.

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По предварительной информации, конфликт начался вчера вечером. В ресторане собрались двое мужчин со своими спутницами. С ними было двое детей.

Одна из пар изрядно выпила и начала вести себя агрессивно. Жена приревновала своего мужа к другой женщине. Тот начал ее избивать. За избитую женщину вступился другой мужчина. После этого агрессивный муж схватился за нож и начал всем угрожать.

Администрация заведения начала тревожную кнопку. На место инцидента оперативно прибыл экипаж патрульной полиции.

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Неожиданно, после скандала и публичного избиения женщина стала на защиту своего мужчины. Она начала бросаться на съемочную группу и охрану. Неадекватную пару передали патрульной полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, в Киеве кавказцы напали с ножом на охранников ресторана из-за неоплаченного счета. Мужчину госпитализировали с ножевым ранением.

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