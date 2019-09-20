В Киеве опять "заминировали" все мосты, 21 ТЦ, роддома, больницы и детсады
В пятницу, 20 сентября, в Киеве неизвестные сообщили о якобы минировании десятков торговых центров, жилых домов, больниц, детских садов, мостов и посольства США.
Об этом сообщает “Информатор“ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
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Сообщение поступило на электронную почту полиции Киева в 08:09. Обнародован перечень всех адресов и объектов, которые были заявлены в сообщении. Среди всего списка также есть посольство США в Украине и все мосты Киева.
Жилые дома:
проспект Генерала Ватутина, 3а
улица Привокзальная, 2а
переулок Богдана Хмельницкого, 4
переулок Яновского, 4б
улица Кемеровская, 67
улица Антоновича, 66
улица Кудряшова, 15
улица Боголюбоава, 31
улица Пчелки, 5
Московская площадь, 3
улица Николая Закревского, 95а
переулок Ахтырский, 4
проспект Победы, 67
улица Марины Расковой, 19
Роддомы и больницы:
Киевский роддом №1 по адресу улица Арсенальная, 5
Киевский роддом №2 по адресу улица Мостицкая, 11
Киевский роддом №3 по адресу улица Василия Кучера, 7
Киевский роддом №5 по адресу проспект Лобановского, 2
Киевский роддом №6 по адресу улица Петра Запорожцка, 26а
Городская клиническая больница №4 по адресу улица Соломенская, 17
Городская клиническая больница №5 по адресу улица Отдыха, 11
Онкологический центр городская клиническая больница №11 по адресу ули ца Рогозовская, 6
Детсады:
“Планета детства“
Baby Star
“Аристотель“
“Монтессори“
“Орленок“
“Осокорки“
“Подснежники“
“Лесной звоночек“
“Радуга“
“Ромашка“
“Гроно“
Торговые центры:
Gulliver
Ocean Plaza
Globus
Retroville
Метроград
Комод
ЦУМ
Art Mall
Проспект
Караван
Метрополис
Квадрат
Аркадия
Dream Town
Лимон
New Way
Rive Gauche
Магеллан
Атмосфера
Променада
Украина
Напомним, вчера пресс-служба столичной полиции также заявляла о минировании ряда объектов. Также в июле Киев захлестнули “минирования“.
Как сообщалось 19 сентября, мужчине, “минировавшему“ мост Метро, проведут психиатрическую экспертизу.
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