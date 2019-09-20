Прокуратура против поручительства для киевского "минера" Белько
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Прокуратура выступает против поручительства для Алексея Белько, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве, и настаивает на содержании подозреваемого под стражей. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Надежду Максимец.
Ранее о готовности взять Белько на поруки заявили народный депутат Украины Яна Зинкевич, представитель главы МВД Арсена Авакова Андрей Тарасов и командир спецподразделения КОРД Николай Путий.
Прокурор выступил против поручительства, обосновывая это тем, что ни один из поручителей лично не знаком с подозреваемым и не может обеспечить устранение рисков совершения им новых преступлений, - отметила Максимец.
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Кроме того, в прокуратуре указывают на факт отсутствия у Белько постоянного места жительства, работы и близких друзей, что поднимает вопрос о том, где он будет проживать во время расследования.
На это депутат Зинкевич предложила арендовать подозреваемому квартиру за собственный счет, но это всё равно не удовлетворило прокуратуру:
Однако на вопрос прокурора, где подозреваемый будет ночевать этой ночью, если суд его выпустит, ответа мы не получили, - заявила пресс-секретарь.
В настоящий момент судьи, принимающие решение о выборе меры пресечения для Алексея Белько, отправились в совещательную комнату.
Напомним, Белько извинился за угрозу минирования моста Метро.
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