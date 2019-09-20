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Прокуратура против поручительства для киевского "минера" Белько

Комментариев: 3
Обвинитель указывает на то, что поручители сами с ним не знакомы и не могут за него отвечать.
"Киевский минер" Алексей Белько
"Киевский минер" Алексей Белько
Facebook Ирины Ромалийской

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Прокуратура выступает против поручительства для Алексея Белько, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве, и настаивает на содержании подозреваемого под стражей. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Надежду Максимец.

Ранее о готовности взять Белько на поруки заявили народный депутат Украины Яна Зинкевич, представитель главы МВД Арсена Авакова Андрей Тарасов и командир спецподразделения КОРД Николай Путий.

Прокурор выступил против поручительства, обосновывая это тем, что ни один из поручителей лично не знаком с подозреваемым и не может обеспечить устранение рисков совершения им новых преступлений, - отметила Максимец.

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Кроме того, в прокуратуре указывают на факт отсутствия у Белько постоянного места жительства, работы и близких друзей, что поднимает вопрос о том, где он будет проживать во время расследования.

На это депутат Зинкевич предложила арендовать подозреваемому квартиру за собственный счет, но это всё равно не удовлетворило прокуратуру:

Однако на вопрос прокурора, где подозреваемый будет ночевать этой ночью, если суд его выпустит, ответа мы не получили, - заявила пресс-секретарь.

В настоящий момент судьи, принимающие решение о выборе меры пресечения для Алексея Белько, отправились в совещательную комнату.

Напомним, Белько извинился за угрозу минирования моста Метро.

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Теги: Белько, прокуратура, поручительство, минер
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Комментариев (4)
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Alexsy    20.09.2019, 18:31
Оценка:  0
Alexsy
Герою медаль и награной от Авакова!
И так каждому нарику!
fkrfyfan    20.09.2019, 18:23
Оценка:  0
fkrfyfan
Так он же каратель из ато. Поэтому понять т простить
Антибес    20.09.2019, 18:21
Оценка:  +2
Антибес
Благодаря Толе Шарию и телеканалу NEWSONE,которые подняли резонанс,есть шанс что этот наркет всё-таки пойдёт по уголовке,а не будет отпущен на поруки.Хотя,лучше бы его"снял"полицейский снайперюга.Это всё-равно уже не человек,это мутант.
Pivkov3    20.09.2019, 17:58
Оценка:  +3
Pivkov3
Понять и простить, выдать на дорожку пару противотанковых мин и калаш.
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