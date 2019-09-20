Белько арестовали на 60 суток с правом залога
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Днепровский райсуд Киева избрал меру пресечения для ветерана АТО Алексея Белка, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве. Об этом сообщает “Громадське“. Его взяли под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 280 тысяч грн.
Подозреваемого были готовы взять на поруки три человека: волонтер и депутат Яна Зинкевич, представитель министра внутренних дел Арсена Авакова Андрей Тарасов и командир спецподразделения “КОРД“ Николай Путий. Однако суд отказал всем.
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Во время суда прокурор сообщил, что следствие допросило ряд свидетелей. Следствие установило, что подозреваемый совершал выстрелы и ставил под угрозу жизнь тех, кто двигался по мосту. Кроме того, подозреваемый подтвердил умышленно блокировка моста.
Также прокурор выступал за содержание под стражей, поскольку у подозреваемого нет устоявшихся социальных связей и постоянного места жительства. Адвокат Алексея Белка настаивал, что указанные риски необоснованны.
Напомним, ранее прокуратура выступила против поручительства для киевского “минера“ Белько.
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А вот герой Украины Савченко только за намерение отсидела....
Государство Украина убил майдан...реанимировать его можно только восстанавливая верховенство закона...но....по ходу...аминь