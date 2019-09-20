Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Белько арестовали на 60 суток с правом залога

Комментариев: 6
Три человека, включая представителя главы МВД Арсена Авакова, хотели взять "минера" на поруки, но суд отказал им.
Белько арестовали с залогом в 280 тысяч
Белько арестовали с залогом в 280 тысяч
УНИАН

Читай также: Захват моста в столице: прокуратура просит арестовать АТОшника Белько

Днепровский райсуд Киева избрал меру пресечения для ветерана АТО Алексея Белка, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве. Об этом сообщает “Громадське“. Его взяли под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 280 тысяч грн.

Подозреваемого были готовы взять на поруки три человека: волонтер и депутат Яна Зинкевич, представитель министра внутренних дел Арсена Авакова Андрей Тарасов и командир спецподразделения “КОРД“ Николай Путий. Однако суд отказал всем.

Читай также: Не пил и носил татарский флаг: Что известно о “минере“ Белько

Во время суда прокурор сообщил, что следствие допросило ряд свидетелей. Следствие установило, что подозреваемый совершал выстрелы и ставил под угрозу жизнь тех, кто двигался по мосту. Кроме того, подозреваемый подтвердил умышленно блокировка моста.

Также прокурор выступал за содержание под стражей, поскольку у подозреваемого нет устоявшихся социальных связей и постоянного места жительства. Адвокат Алексея Белка настаивал, что указанные риски необоснованны.

Напомним, ранее прокуратура выступила против поручительства для киевского “минера“ Белько.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Белько, минер, Киев, мост, взрыв, теракт, угроза
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
Міні_Ми    20.09.2019, 19:54
Оценка:  0
Міні_Ми
Головне що українець, а не представник московсько-ординського каганату. Відпустити!
Л_о_л_а    20.09.2019, 19:27
Оценка:  +2
Л_о_л_а
ТЕРРОРИСТА НА ПОРУКИ???
А вот герой Украины Савченко только за намерение отсидела....
Л_о_л_а    20.09.2019, 19:30
Оценка:  +2
Л_о_л_а
я бы еще поняла что он остался без ноги-руки - инвалид...но!!!! обдолбанный конченный наркоша с двумя!!! судимостями за плечами!!!
Государство Украина убил майдан...реанимировать его можно только восстанавливая верховенство закона...но....по ходу...аминь
Л_о_л_а    20.09.2019, 19:31
Оценка:  +2
Л_о_л_а
ставим свечку за упокой....
Pivkov3    20.09.2019, 19:13
Оценка:  +2
Pivkov3
наркошу-рецидивиста-неадеквата под залог! Там совсем что ли все припухли?
Антибес    20.09.2019, 19:12
Оценка:  +2
Антибес
Залог 300 тысяч гривен не является существенным,когда за бандита вписывается министерство ветеранов.Вангую:этот наркет в ближайшие дни(максимум неделю)выйдет под залог и сольётся в туман.Дело же спустят на тормозах.Ведь"героя",ко торый"ваивал с расиий"негоже судить!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь