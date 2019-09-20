Появилось видео стрельбы в полицейский дрон захватчиком моста

Появилось видео момента стрельбы в полицейский квадракоптер Алексеем Белько. Полиция Киева требует взятия подозреваемого под стражу безальтернативно.

Бывший военный Алексей Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, с помощью огнестрельного оружия сбил полицейский квадракоптер во время спецоперации по его задержанию. Видео опубликовал на своей странице в Facebook директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

"Один из беспилотников (стоимость несколько десятков тысяч гривен) падает в Днепр сразу после выстрела - это зафиксировала стационарная камера наблюдения на выезде с моста на левом берегу", - написал Артем Шевченко.

При этом Шевченко добавил, что полиция Киева требует избрать меру пресечения для Белько в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца безальтернативно.

Ранее сообщалось, что суд арестовал захватчика моста в Киеве. Ветерана ООС Алексея Белько арестовали на два месяца с альтернативой залога почти в 300 тысяч гривен.

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