Адвокат "киевского минера" будет оспаривать его арест

Защитник надеется, что бывшего военного всё же выпустят на поруки.

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Адвокат Алексея Белько, угрожавшего взорвать киевский мост Метро, Сергей Полищук будет подавать апелляцию на решение суда об аресте своего подопечного на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 288 тыс. 150 грн., сообщает УНН.

По его словам, апелляция будет подана ориентировочно в понедельник. Будет ли внесен залог, адвокат пока не знает, но надеется, что за Алексея Белько поручатся депутаты:

Его возьмут на поруки (народный депутат - ред.) Яна Зинкевич и другие лица, которые обещали обеспечить его явку к следователю, в суд, обеспечить жильем, материально даже, если его выпустят под залог, - рассказал защитник.

Также он сообщил, что под стражей “киевский минер“ будет находиться в Лукьяновском СИЗО.

Напомним, Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения “минеру“ столичного моста Метро Алексею Белько в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

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