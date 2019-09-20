Гончарук поручил проверить "дисциплину" в КГГА

Премьер поручил провести проверку с 25 сентября по 8 октября. Так в Кабмине хотят обеспечить эффективность ведомства и соблюдение сроков выполнения задач.

Премьер-министр Алексей Гончарук назначил проверку состояния исполнительской дисциплины в Киевской городской госадминистрации и отдельных райадминистрациях Киева. Соответствующий документ опубликовал LB.ua в пятницу, 20 сентября.

"С целью проведения проверки состояния исполнительской дисциплины в Киевской горгосадминистрации и отдельных райгосадминистрациях Киева, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 15 сентября 2010 г. №844 и резолюции Премьер-министра Украины от 13 сентября 2019 №31269/2 /1-19..." - сказано в документе перед раздачей поручений, связанных с проверкой.

Согласно документу, проверка должна состояться в период с 25 сентября по 8 октября 2019 года.

Выполнять проверку будут министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, госсекретарь Кабинета министров Владимир Бондаренко, генпрокурор Руслан Рябошапка, глава СБУ Игорь Баканов и ряд других лиц.

Гончарук ссылается на постановление Кабинета министров Украины от 15 сентября 2010 г., где говорится такое: "Проверка состояния исполнительской дисциплины в органах исполнительной власти проводится с целью обеспечения высокой эффективности и соблюдения сроков выполнения задач, определенных актами законодательства и поручениями, а также предоставление необходимой помощи руководителям органов исполнительной власти и подготовки рекомендаций по улучшению состояния исполнительской дисциплины".

Рабочая группа, которая будет проводить проверку, может:

требовать прекращения действий, препятствующих проведению проверки;

знакомиться с необходимыми документами, в случае необходимости снимать с них копии и добавлять их к материалам проверки;

получать от должностных лиц и работников органа исполнительной власти, в котором проводится проверка, устные и письменные объяснения.

Напомним, что Офис президента добивался увольнения Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации с конца июля. Правительство Владимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказалось. 4 сентября уже новый Кабмин согласовал увольнение Виталия Кличко. Кличко назвал решение Кабмина незаконным.

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