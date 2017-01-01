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Под Киевом поезд сбил человека насмерть

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Мужчине на вид было 40-45 лет. Его устанавливает полиция, так как у него не было при себе ни документов, ни мобильного телефона.
Под Киевом поезд насмерть сбил мужчину
Под Киевом поезд насмерть сбил мужчину
Корреспондент.net

Поезд сбил неизвестного мужчину возле села Кучакив Бориспольского района Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в пятницу, 20 сентября.

В полицию поступило сообщение от дежурного по станции, что на переезде платформы вблизи села Кучакив грузовой поезд сбил человека.

"На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Была констатирована смерть мужчины, на вид которому 40-45 лет. Личность погибшего установить не удалось, поскольку при себе не имел никаких документов, ни мобильного телефона", -  сказано в сообщении.

Правоохранители устанавливают личность погибшего. Его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, что ранее поезд переехал сотрудника железной дороги в Днепре. Мужчина работал на станции составителем поездов. Как он оказался под колесами, пока неизвестно.

Также сообщалось, что в Житомире 12-летняя девочка попала под поезд, спасая собаку. Собака выбежала на рельсы, девочка попыталась спасти животное, в результате чего сама получила тяжелые травмы.

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Теги: смерть, Поезд, Киевская область, полиция
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Источник: korrespondent.net

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