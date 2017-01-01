Под Киевом поезд сбил человека насмерть

Мужчине на вид было 40-45 лет. Его устанавливает полиция, так как у него не было при себе ни документов, ни мобильного телефона.

Поезд сбил неизвестного мужчину возле села Кучакив Бориспольского района Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в пятницу, 20 сентября.

В полицию поступило сообщение от дежурного по станции, что на переезде платформы вблизи села Кучакив грузовой поезд сбил человека.

"На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Была констатирована смерть мужчины, на вид которому 40-45 лет. Личность погибшего установить не удалось, поскольку при себе не имел никаких документов, ни мобильного телефона", - сказано в сообщении.

Правоохранители устанавливают личность погибшего. Его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, что ранее поезд переехал сотрудника железной дороги в Днепре. Мужчина работал на станции составителем поездов. Как он оказался под колесами, пока неизвестно.

Также сообщалось, что в Житомире 12-летняя девочка попала под поезд, спасая собаку. Собака выбежала на рельсы, девочка попыталась спасти животное, в результате чего сама получила тяжелые травмы.

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