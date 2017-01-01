Полиция Киева весь день проверяла ложное сообщение о массовом минировании

Заведомо ложное сообщение о минировании является уголовным преступлением, которое карается сроком до шести лет лишения свободы.

Сообщение о массовом "минировании" в Киеве оказалось ложным Корреспондент

Сообщение о массовом минировании поступило в полицию Киева сегодня утром. Согласно сообщению были "заминированы" 20 жилых домов, 8 роддомов, 11 детских садов, 22 торговых центра, посольства и мостов. По итогам проверки сообщение оказалось ложным. Об этом сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик на своей странице в Facebook в пятницу, 20 сентября.

"Только что проверки завершились: ничего опасного", - написала Блищик.

Она добавила, что следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ст. 259 Уголовного кодекса Украины - заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. Санкция - до 6 лет лишения свободы.

Напомним, что накануне в Киеве "заминировали" более 60 объектов. В полицию поступило сразу четыре анонимных звонка.

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